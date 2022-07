Dream viaja al infierno para confrontar a Lucifer y acompaña a Death en los nuevos clips de The Sandman

Si el tráiler más reciente de la serie no fue suficiente para ustedes, pueden seguir preparandose para el estreno de la adaptación televisiva de Sandman de la mano de dos nuevos clips para la producción amparada por Netflix.

Durante esta semana se divulgaron dos adelantos que se enfocan en secuencias bastante distintas del programa y es que mientras en el primer clip podemos ver cómo Sueño/Morfeo viaja hasta el infierno para confrontar a Lucifer por las acciones de sus demonios, en el otro avance tenemos un conmovedora escena donde el protagonista de The Sandman acompaña a Death en la despedida de un anciano del mundo terrenal.

La serie The Sandman fue escrita por Allan Heinberg (Wonder Woman) y David S. Goyer (The Dark Knight, Foundation) junto al propio creador del clásico cómic, Neil Gaiman, y sin más preámbulos pueden ver sus nuevos clip a continuación.

The Sandman se estrenará este 6 de agosto en Netflix y su elenco contará con Tom Sturridge como Dream, Gwendoline Christie como Lucifer, Kirby Howell-Baptiste como Death, Vivienne Acheampong como Lucienne, Mark Hamill como Merv Pumpkinhead, Charles Dance como Roderick Burgess, Mason Alexander Park como Desire y Boyd Holbrook como The Corinthian, entre otros.