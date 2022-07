Durante la Comic-Con de San Diego serán reveladas las nuevas series de animación de Marvel Studios

Marvel Studios volverá a la Comic-Con de San Diego durante este año. Pero más allá de los grandes anuncios para sus planes live-action, la compañía también se hará presente con sus futuras iniciativas de animación.

Por eso el próximo gran evento de la cultura pop será la plataforma elegida para dar a conocer las primeras imágenes de la segunda temporada de What If...? y de la nueva serie de animación basada en los Marvel Zombies.

El panel de los proyectos de animación de Marvel Studios se llevará a cabo el viernes 22 de julio, instancia en la que estarán presentes invitados sorpresa junto a Brad Winderbaum, jefe de animación y televisión para streaming de la compañía, junto a Ryan Meinerding, jefe de desarrollo visual.

Además de ambos proyectos, el panel también será la instancia en donde se revelarán las primeras imágenes de X-Men ‘97. la nueva serie animación que continuará la historia de la clásica serie animada de los mutantes presentada durante la década de los noventas.

Se espera que la segunda temporada de What If...? sea lanzada durante este año, mientras que los otros proyectos por ahora no tienen fecha. Marvel Zombies estará inspirada en la miniserie del mismo nombre en los cómics, mientras que X-Men ‘97 contará con gran parte del elenco de voces de regreso.