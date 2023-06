EA despedirá a más de la mitad de los trabajadores del estudio Firemonkeys

Electronic Arts despedirá a casi todos los trabajadores que forman parte del estudio de desarrollo Firemonkeys según se ha conocido recientemente.

La información fue dada a conocer por parte de Kotaku Australia, quienes mencionan que el plan de la compañía es despedir a dos tercios de los trabajadores del estudio.

Cabe recordar que Firemonkeys es un estudio que se centra en el desarrollo de juegos para dispositivos móviles y que hasta la fecha ha trabajado en juegos como Need for Speed: No Limits y The Sims FreePlay.

Según complementan, el plan de EA es que el estudio pase a centrarse únicamente en The Sims FreePlay, mientras que el resto de sus juegos como Real Racing 3 y Need for Speed: No Limits pasen al estudio de EA ubicado en Hyderabad, India.

Esta no es la primera vez que Firemonkeys se ve afectado por las decisiones de EA, ya que en 2019 se canceló Real Racing 4, provocando una ola de despidos, y más recientemente se les quitó el desarrollo de The Sims Moblie.

Hay que mencionar que en el último tiempo son varias las empresas de tecnología que han recorrido a despidos, y hace un tiempo se conoció que desde EA planeaban despedir 775 empleados a nivel global.