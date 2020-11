EA detalló los planes para llevar a sus juegos más recientes a PS5 y Xbox Series X|S

Electronic Arts (EA) detalló su plan para llevar algunos de sus juegos más recientes a PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S.

Mediante una publicación en su blog, EA reveló que no tendrá una aproximación general para presentar a títulos como Star Wars: Squadrons, FIFA 21, Los Sims 4 y Apex Legends en la nueva generación de consolas y que las mejoras que ofrecerá cambiarán de acuerdo al título y, en algunos casos, la consola.

En ese sentido, la propuesta de EA tiene dos grandes vertientes: actualizaciones gratuitas y compatiblidad de las versiones que se lanzaron para las consolas actuales con la nueva generación de los respectivos sistemas.

Pero lo mejor es que lo vean caso a caso, por lo que aquí tienen un listado de los juegos y las mejoras que implementará EA:

Star Wars: Squadrons

Este juego centrado en las naves de la franquicia espacial recibirá una nueva actualización para la Xbox Series X y la Xbox Series S donde los jugadores podrán elegir centrarse en mejores imágenes o en una mejor velocidad de fotogramas.

“Si eliges volar a través de la galaxia con una calidad visual mejorada, el juego tendrá un mejor modelo de iluminación en el que funcionará hasta 1440p a 60 FPS en Xbox Series S y hasta 2160p a 60 FPS en Xbox Series X”, señaló EA. “Si eliges el rendimiento, el juego se ejecutará hasta 1440p a 120 FPS y hasta 2160p a 120 FPS respectivamente”.

En el caso del PS5, la compañía señaló que el juego solo “funcionará con iluminación mejorada, con la misma resolución y velocidad de fotogramas que en la PlayStation 4 Pro”.

Apex Legends

El battle royale también experimentará una mejora de rendimiento en la nueva generación de consolas y tanto en las Xbox Series X | S y como en PS5 funcionará a 1440p. Todo mientras se planean más mejoras para el próximo año.

Los Sims 4

EA dice que el juego principal y todos los pack se lanzaron este año estarán disponibles para la nueva generación consolas con tiempos de carga más rápidos y velocidad de fotogramas más suaves. Esto incluye a Tiny Living, Eco Lifestyle, Nifty Knitting y Star Wars: Journey to Batuu. Mientras que Snowy Escape, la expansión que saldrá el 13 de noviembre, se presentará para las Xbox Series X | S y PS5 además de PlayStation 4, Xbox One, PC y Mac.

Madden NFL 21 y FIFA 21

Las versiones de PS4, Xbox One, Xbox One X y Xbox One S de ambos juegos serán retrocompatibles con las nuevas consolas y el 4 de diciembre los dueños de esas versiones podrán canjear una actualización gratuita de próxima generación. Dicha actualización será válida hasta que sean lanzados Madden NFL 22 y FIFA 22.

EA Sports UFC 4 y NHL 21

Estos títulos deportivos también serán retrocompatibles y correrán en la nueva generación como en la Xbox One X en el caso de la Xbox Series X, como en la Xbox One S en el caso de la Xbox Series S, y como en el PS4 Pro en el caso del PS5.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Este título será retrocompatible con las nuevas consolas, permitirá crossplay y, al igual que los juegos mencionados anteriormente, correrá como la Xbox One X en el caso de la Xbox Series X, como en la Xbox One S en el caso de la Xbox Series S, y como en el PS4 Pro en el caso del PS5.