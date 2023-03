Eiichiro Oda, el creador de One Piece, recurrió a una particular herramienta para idear un nuevo capítulo de la historia de Monkey D. Luffy.

Días atrás la cuenta oficial de One Piece en Twitter publicó un video que mostraba cómo Oda le pidió a ChatGPT, el popular chatbot de inteligencia artificial de Open AI, que escribiera un nuevo capítulo de One Piece por él.

Aquella solicitud fue presentada como “la pregunta prohibida” por las redes sociales de One Piece y, según la traducción del portal Anime Hunch implicaba la siguiente frase por parte de Oda: “Hola, soy el autor de One Piece. No puedo pensar en qué hacer con One Piece de la próxima semana, así que ¿puedes pensar en una historia para mí? Me gustaría una muy divertido”.

Como pueden imaginar ChatGPT no tardó en responder con una invención sobre una disputa entre los Piratas de Sombrero de Paja y un nuevo villano llamado “Rey de las Sombras”. Pero aunque según el chatbot esa historia tenía “un villano que controla las sombras, una raza misteriosa de gente de las sombras y nuevos aliados” que podrían interesar a los lectores, a Oda no le gustó.

“Lo siento, esto es aburrido, por favor ofreceme ideas más interesantes”, respondió Oda ante lo que ChatGPT propuso otra historia para One Piece que esta vez incluía alienigenas.

“En el mundo de ‘One Piece’, un barco navega en el mar. Sin embargo, hay alguien a bordo además del capitán y la tripulación. Es un extraterrestre que parece un extraterrestre”, dice la idea del chatbot. “Los extraterrestres que abordaron la nave se escondieron en la nave para escapar de la persecución de una malvada nave espacial que había atacado su planeta. Estaban persiguiendo a la malvada nave espacial para proteger su planeta. Pero mientras perseguían la nave espacial, su planeta ya estaba destruido”.

“Los alienígenas solicitan la ayuda de su capitán y su tripulación para continuar su viaje en busca de la malvada nave espacial. En el camino, aterrizan en una isla. Pero la isla está habitada por una bruja con poderes malignos. La bruja está conspirando para robar un ‘pedazo de estrella’ que tienen los extraterrestres. Las piezas de la estrella son necesarias para la restauración del planeta alienígena”, continúa. “El capitán, la tripulación y los extraterrestres unen sus fuerzas para derrotar a la bruja. Ellos son victoriosos. Pero los extraterrestres saben que se están quedando sin tiempo para rastrear la nave espacial. Después de obtener el fragmento de estrella, se apresuraron en regresar a la nave y la persiguieron”.

“Finalmente, el capitán y la tripulación asisten a los extraterrestres y los ayudan a reconstruir su planeta. Luego, los extraterrestres abandonan la nave y regresan a su planeta”, finalizó el chatbot.

Esa última historia, con detalles bastante repetitivos y muy fantasiosos, le gustó a Oda y dijo que la usaría, pero evidentemente no tienen que esperar que ese sea el siguiente capítulo de One Piece porque todo esto es una humorada y otra incursión jocosa de Oda en el mundo de la inteligencia artificial. Recuerden que tiempo atrás el mangaka ya había jugado con sus creaciones y una herramienta de IA para imagenes.