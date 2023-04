El 25 de abril llegará el nuevo tráiler de The Flash

Una serie de nuevos spots televisivos han dado a conocer que el nuevo tráiler de la película de The Flash llegará el próximo 25 de abril.

En total son tres los spots televisivos dados a conocer, mostrando algunas nuevas imágenes del filme.

The Flash fue dirigida por Andy Muschetti (It) y será protagonizada por Ezra Miller como The Flash/Barry Allen. La trama de la película incluirá viajes en el tiempo y una travesía por el Multiverso que dará pie a las apariciones de personajes como Supergirl (Sasha Calle), Batman (Michael Keaton) y Zod (Michael Shannon).

La película tiene programado su estreno para el 16 de junio.