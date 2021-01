El breve adelanto del cuarto episodio de WandaVision solo remarca las interrogantes

Tras los tres primeros episodios de Wandavision, existen algunas certezas: hay una realidad burbuja estilo sitcom en la que está viviendo La Bruja Escarlata y, por otro lado, en el exterior hay fuerzas militares (de la agrupación S.W.O.R.D.) que están intentando intervenir. En el camino, también se puede anticipar que algún problema psicológico está siendo parte de todo el entuerto.

Y con lo anterior en cuenta, el nuevo avance promocional para el cuarto episodio que será estrenado el próximo viernes no ayuda mucho para anticipar qué diablos es lo que está ocurriendo. Tampoco hay señales de si nos mantendremos en un entorno setentero o si la serie dará el salto a un contexto de los ochentas.

Vean el avance a continuación.

No es mucho, aunque se logra divisar en un momento al agente Jimmy Woo que interpretó Randall Park en Ant-Man and the Wasp, pero quizás lo más llamativo es la siguiente imagen.

¿Será es la forma en que Monica Rambeau logró ingresar a la realidad de Wanda para utilizar el nombre de Geraldine? ¿Veremos qué sucedió en el otro lado mientras sucedía la acción en el mundo sitcom? Claramente lo último es algo que no pocos esperan para obtener respuestas concretas sobre la dinámica que ocurre en el exterior de WandaVision.