El canal Senpai TV realizará una maratón de “Lupin the Third” incluyendo el estreno de dos películas

La cuarta parte del anime y las películas “Lupin the Third: Goemon’s Blood Spray” y “Lupin the Third: Daisuke Jigen’s Gravestone”, se emitirán durante el mes de junio.