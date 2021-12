El cazarrecompensas se prepara para una guerra inminente en el nuevo avance de The Book of Boba Fett

Cuando solo faltan un par de semanas para el estreno de la serie, Disney Plus dio a conocer otro adelanto de The Book of Boba Fett.

Este avance cuenta con algunas escenas que ya se han repetido en varios adelantos anteriores. No obstante, la promoción titulada “Ready” (”Listo”) también incluye algunas secuencias nuevas de Boba Fett (Temuera Morrison) y Fennec Shand (Ming-Na Wen) preparándose para la inminente guerra que aparentemente se desatará por su nuevo dominio en lo que alguna vez fue el territorio criminal de Jabba the Hutt.

De hecho, además de plantear que está listo para la batalla, en este adelanto el cazarrecompensas titular vuelve a reiterar su que plan para comandar esa parte del mundo criminal de Star Wars se basará en el respeto a diferencia de las técnicas de Jabba.

Puedes ver el nuevo avance de The Book of Boba Fett aquí:

The Book of Boba Fett se estrenará el 29 de diciembre mediante Disney Plus.