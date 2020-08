El CEO de WarnerMedia cree que la calidad hará que HBO Max sea mejor que Netflix

La oferta de servicios de streaming sigue creciendo día a día y en países como Estados Unidos actualmente los usuarios tienen decenas de opciones para elegir dónde quieren ver series y películas.

En ese sentido, los distintos servicios de streaming que quieren conquistar a los usuarios tienen que buscar algo para diferenciarse del resto y, en el caso de HBO Max, el CEO de Warner Media cree que dicha estrategia pasa por algo muy simple pero difícil de alcanzar: la calidad de sus proyectos.

En conversación con Bloomberg (vía CinemaBlend), Jason Kilar fue consultado respecto a qué diferencia a HBO Max de otros streamings como Netflix, y el CEO de WarnerMedia simplemente dijo “calidad”.

“Cuando me uní a la empresa por primera vez, hice este video de introducción desde mi garaje para saludar. Me anunciaron el 1 de abril y no comencé hasta el 4 de mayo”, contó Kilar. “Hice todo lo posible para que la gente viera una cara con el nombre. Hice un video de dos minutos para presentarme y explicar por qué tomé la decisión de unirme a la empresa”.

“Lo primero que dije fue ‘barra de calidad'. Todos tenemos barras de calidad. Cuando pienso en Casey Bloys, Toby Emmerich y Peter Roth, lo que es consistente entre sus equipos y su gente es dónde colocan el listón de calidad, que yo diría que es solo un corte por encima”, concluyó.

Aunque nunca hace una mención directa, Kilar evidentemente estaba apuntando contra Netflix al mencionar a la calidad como un factor en la apuesta de HBO Max. Después de todo, pese a que Netflix sigue siendo el streaming más popular, su catálogo en constante expansión varias veces ha sido criticado por la calidad de sus apuestas originales.

Pero, como HBO Max aún no presenta muchas cartas en cuanto a sus apuestas propias, parece que aún es muy temprano para comparar su propuesta con lo que ha hecho Netflix. De hecho, al hablar del crecimiento de la plataforma, el propio Kilar comentó que el streaming de WarnerMedia aún tiene que recorrer bastante en relación a su competencia.

“Estoy muy contento con ello”, dijo Kilar sobre las cifras de los primeros meses de HBO Max. “La gente se olvida, pero Netflix tardó cuatro años en llegar a su primer millón de suscriptores. Hulu tardó aproximadamente un año. HBO Max llegó allí en cuestión de semanas”.

En ese sentido, Kilar señaló que cree que gran parte del éxito de Netflix pasó por su apuesta global y HBO Max pretende hacer lo propio con un plan donde suscriptores deberían “esperar ver a América Latina como un primer foco” en el contenido global. Algo que aún parece lejano considerando que aún no hay una fecha concreta para el lanzamiento de HBO Max en América Latina.