El conglomerado Wanda Group quiere disputar la marca “Wandavision” con Marvel

Cuando se anunció que Marvel Studios concretaría una serie centrada en la dinámica entre Wanda Maximoff y Vision muchos fanáticos imaginaron que esta apuesta se llamaría The Vision and the Scarlet Witch, tal y como la serie de cómics centrados en ambos personajes.

Sin embargo, la compañía apostó por denominar a la serie WandaVision. Después de todo, hasta ahora el personaje interpretado por Elizabeth Olsen no ha recibido su apodo de Scarlet Witch en el MCU.

Pero parece que lo que Marvel Studios consideró como un gran nombre para su nueva serie original de Disney Plus pronto podría darle más de un dolor de cabeza a la compañía.

Resulta que con miras al estreno de la serie, Marvel se propuso registrar la marca “WandaVision” en Estados Unidos. No obstante, eso no le pareció bien al conglomerado Wanda Group y de acuerdo Bleeding Cool ahora la división de Hong Kong de esa empresa está intentando disputar el registro de la marca “WandaVision” en Estados Unidos.

“Wanda Group Ltd recibió una extensión del gobierno de los Estados Unidos para desafiar a Marvel por la marca registrada Wandavision”, dice la declaración de la empresa recogida por Bleeding Cool.

“Wanda Group tiene marcas registradas de Wanda en muchas áreas, pero las que desafían a Marvel incluyen juegos de habilidades de acción; figuras de acción; juegos de mesa; juegos de cartas; juguetes de actividades múltiples para niños; juegos de bádminton; globos pelotas de baloncesto; juguetes de baño; bates de beisbol; pelotas de beisbol; pelotas de playa”, sentenció la compañía al comienzo de un listado que abarca desde juguetes hasta decoraciones de Navidad.

Por ahora no está claro qué implicará esta disputa para el futuro de la serie y de hecho tampoco hay mucha claridad respecto a cuándo se estrenará este nuevo proyecto enmarcado en el MCU. Y es que pese a que aún no se posterga oficialmente el estreno planificado para diciembre tampoco se ha reafirmado que esa fecha se cumplirá.