El crimen galáctico cambiará según la promesa del primer tráiler oficial de la serie de “El Libro de Boba Fett”

El próximo 29 de diciembre finalmente llegará el día del debut de “El Libro de Boba Fett”, la nueva serie de Disney+ que seguirá expandiendo al universo de Star Wars.

En este caso se trata de todo el ambiente criminal del planeta Tatooine, ya que el antiguo cazarrecompensas tomará el trono que quedó vacío con la muerte de Jabba the Hutt en “El Regreso del Jedi”.

Pero tal como lo establece el primer tráiler oficial, Boba tendrá otro objetivo. No buscará regir con la misma mano dura que su predecesor, por lo que promete que habrá cambios en el bajo mundo.

Mucho más no anticipa el avance, por lo que no está claro quiénes se pondrán en el camino de Fett, pero lo anterior basta y sobra como para esperar una historia muy diferente a lo acostumbrado en el entorno audiovisual de la franquicia. Y considerando los resultados de “The Mandalorian”, las expectativas no son pocas.

Vean el tráiler a continuación.