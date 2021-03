El desarrollador Troy Leavitt renunció a Hogwarts Legacy tras las críticas a su canal de YouTube

Troy Leavitt renunció a Hogwarts Legacy. El desarrollador que se estaba desempeñando como diseñador principal en el nuevo videojuego ambientado en el mundo de Harry Potter anunció a través de su cuenta de Twitter que decidió dejar su puesto en Avalanche Software después de las críticas al contenido de su canal de YouTube.

“1. He tomado la decisión de separarme de Avalanche Software. No tengo más que cosas buenas que decir sobre el juego, el equipo de desarrollo y WB Games. 2. Pronto lanzaré un video de YouTube sobre esto en mi canal”, escribió Leavitt.

“Para aclarar: me sentí absolutamente seguro en mi puesto”, agregó en un tweet posterior. “Sin embargo, todavía quería renunciar por razones que explicaré en ese próximo video. Estoy de excelente humor y muy satisfecho con mi relación con WB y Avalanche”.

La participación de Leavitt en Hogwarts Legacy se instaló en el centro de la polémica el pasado mes de febrero cuando Liam Robertson de “Did You Know Gaming” destacó a través de Twitter que el canal de YouTube del desarrollador no solo tenía videos que se posicionaban a favor del Gamergate, sino que también contemplaba contenido sexista, de extrema derecha y que defendía situaciones como la apropiación cultural.

Los videos fueron publicados por Leavitt antes de su incorporación al trabajo en Hogwarts Legacy, sin embargo, sus comentarios sobre los temas mencionados anteriormente y otros tópicos no pasaron desapercibidos.

Después de todo, según precisa Eurogamer, los videos de Leavitt también incluían defensas de figuras como John Lasseter, el co-fundador de Pixar que salió de la compañía por acusaciones de acoso, y Nolan Bushnell, el co-fundador de Atari que habría propiciado un mal ambiente laboral para las mujeres en esa empresa.

Durante esta semana se anunció que Hogwarts Legacy tendría una opción para crear personajes transgénero, pero el título sigue estando marcado por esta polémica y la controversia en trono a las declaraciones transfóbicas de la autora de Harry Potter, J.K Rowling.