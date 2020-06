El director creativo de Assassin’s Creed Valhalla renunció al juego tras acusaciones de infidelidad

El director creativo de Assassin’s Creed Valhalla, Ashraf Ismail, dejará su cargo en el juego luego de que durante el fin de semana pasado surgieran acusaciones de infidelidad en su contra.

“Estoy renunciando a mi querido proyecto para tratar adecuadamente los problemas personales en mi vida”, dijo Ismail a través de su cuenta de Twitter que actualmente no se encuentra disponible.

“Las vidas de mi familia y la mía están destrozadas”, añadió. “Lo siento mucho por todas las personas que resultaron heridas en esto”.

El anuncio de Ismail fue confirmado a Kotaku por un vocero de Ubisoft. “Ashraf Ismail se retira del proyecto para tomar un permiso de ausencia”, señaló el portavoz de la compañía. “El equipo de desarrollo está comprometido a ofrecer un gran juego en Assassin’s Creed Valhalla”.

La salida de Ashraf Ismail del equipo de desarrollo de Assassin’s Creed Valhalla llega después de que durante el fin de semana una streamer llamada Dani lo acusara de ser infiel a su pareja y mantener una relación con ella por más de un año esforzándose activamente para ocultar que estaba casado.

“Esta persona está casada. Cuando comience una relación contigo, ten en cuenta que está casado“, escribió la streamer en Twitter.

“No quiero que otras mujeres pasen por lo mismo, y ya he encontrado a varias que me dicen que les hizo lo mismo, y que todas han estado en la comunidad de jugadores. Después de verificar que estaba casado, pensé que no era la única a la que le había hecho esto”, añadió en un tweet posterior.

Además de su rol como director creativo de Assassin’s Creed Valhalla, Ismail trabajó en Assassin’s Creed Origins y Black Flag.