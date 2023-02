El director de Blood and Honey quiere realizar un universo de versiones sangrientas de personajes infantiles

Pese a que los comentarios iniciales no han sido buenos, Winnie the Pooh: Blood and Honey no sería el final de las películas sangrientas inspiradas en personajes infantiles que han entrado en el dominio público... o al menos eso es lo que pretende su director.

Siguiendo reportes anteriores sobre sus planes para cintas de Peter Pan y Bambi, ahora el director de Winnie the Pooh: Blood and Honey afirmó que quiere concretar un universo de películas enfocadas en versiones malvadas de queridos personajes.

Concretamente, según precisa The Hollywood Reporter, “Rhys Frake-Waterfield dice que está planeando crear un universo completo lleno de sangrientas adaptaciones clasificadas X de amadas historias infantiles”.

Como mencionamos esos proyectos incluirían a Peter Pan’s Neverland Nightmare, una cinta inspirada en Peter Pan que entre otras cosas incluiría a una Tinkerbell en recuperandose de una adicción a las drogas; y Bambi: The Reckoning, un proyecto que mostrará al querido cervatillo que quedó huérfano como “una feroz máquina asesina”. Todo además de un eventual crossover entre el malvado Pooh y el Bambi asesino.

“La idea es que vamos a tratar de imaginar que todos están en el mismo mundo, para que podamos tener crossovers”, dijo Frake-Waterfield. “La gente ha estado enviando mensajes diciendo que realmente quieren ver a Bambi contra Pooh”.

Pero claro aunque Frake-Waterfield cree que hay muchas historias por contar en esta línea y que incluso podrían expandirse más allá de los personajes en dominio público que también han inspirado cintas de Disney, el futuro del mundo de Winnie the Pooh: Blood and Honey claramente dependerá del desempeño de esa producción.