El director de contenido de HBO Max aclaró en qué etapa está el desarrollo de la posible serie de Harry Potter

Cuando a fines de enero se reveló que HBO Max estaba contemplando la opción de desarrollar una serie ambientada en el mundo de Harry Potter, también se estableció que aquel proyecto recién estaba en sus primeras etapas de desarrollo y por ende su realización todavía no estaba asegurada.

No obstante, después de aquel reporte las especulaciones no tardaron en multiplicarse y ante las dudas sobre una nueva entrega ambientada en el Mundo Mágico hasta Rupert Grint, el actor detrás de Ron en las películas de Harry Potter, fue consultado respecto a sus impresiones sobre la potencial serie.

En ese contexto, en el marco de una ronda de entrevistas para The Television Critics Association, desde EW decidieron preguntarle al director de contenido en HBO y HBO Max, Casey Bloys, sobre el estado del desarrollo de la serie.

Bloys reafirmó que el proyecto recién está en sus primeras etapas, pero también señaló que, aunque todavía no hay nada asegurado, efectivamente le gustaría ver a una serie de esa franquicia.

“No hay acuerdos vigentes. No hay escritores. No hay nada. Así que no puedo añadir nada a lo que todo el mundo ya está especulando”, comentó Bloys. “Sin embargo, a tu pregunta ... ¿quiero la serie de Harry Potter? Por supuesto, tomaría más Harry Potter. Eso sería genial. Pero no hay nada que agregar”.

Como este proyecto ni siquiera tiene a un equipo creativo, actualmente se desconoce qué aspecto de la franquicia podría abordar y sea lo que sea que quiera proponer el eventual programa además tendría que contar con la aprobación de la autora de los libros de Harry Potter, J.K Rowling.

Pero por ahora todo está en las primeras etapas y en una conversación paralela con el portal Deadline, Bloys señaló que, independiente de lo que pase con esa eventual producción, Harry Potter está entre las franquicias claves de la compañía.

“Ni siquiera diría que (el proyecto de serie) es embrionario en este momento”, comentó el ejecutivo. “No hay nada en desarrollo, pero creo que es justo decir que en Game of Thrones, Harry Potter y DC, son franquicias que WarnerMedia disfruta y es una gran ventaja para nosotros, por lo que siempre habrá interés en hacer algo de calidad con esas propiedades”.

En ese sentido, por ahora el único plan asegurado para el futuro para televisivo y cinematográfico del Mundo Mágico es Animales Fantásticos 3, la nueva película que planea estrenarse en 2022.