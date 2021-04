El director de fotografía de Justice League no tiene muy claro quién asumió su trabajo en las refilmaciones

Las refilmaciones de Justice League cambiaron varios aspectos de la película, por lo que aunque las diferencias en la historia finalmente quedaron claras con el lanzamiento de la edición de Zack Snyder, aún hay aspectos de esa producción que siguen rodeados por las dudas.

Por ejemplo, durante esta semana y en el marco de una entrevista con el portal Indiewire, el director de fotografía del “Snyder Cut” de Justice League, Fabian Wagner, expresó que todavía no está completamente seguro de quién realizó la dirección de fotografía en la versión de la película que comandó Joss Whedon.

“No estoy del todo seguro, pero creo que el tipo que hizo nuestra segunda unidad hizo la mayor parte”, señaló Wagner al ser consultado sobre ese aspecto de las refilmaciones. “De hecho, estaba filmando una película en el mismo espacio del estudio donde estaban haciendo las nuevas filmaciones, así que solo entré al set una vez, lo cual fue una experiencia extraña. Fue muy diferente a lo que había experimentado con Zack, así que no estuve allí por mucho tiempo”.

Wagner había dejado de trabajar en Justice League antes de la salida de Zack Snyder simplemente porque su labor en la cinta aparentemente estaba lista. No obstante, cuando Warner Bros decidió que quería cambiar algunos aspectos de esa producción, Wagner no volvió como director de fotografía.

No obstante, aunque no fue parte del proceso comandado por Whedon, Wagner notó que se estaba filmando mucho en el nuevo rodaje y comenzó a sospechar que las cosas no resultarían bien.

“Sabía cuántos días estaban volviendo a grabar, así que eso hizo sonar las alarmas”, señaló. “Piensas: ‘Vaya, eso es mucho’, ya sabes, ‘¿Cómo va a funcionar?’”

Si bien Wagner supone que el director de fotografía de la segunda unidad, Jean-Philippe Gossart, fue quien finalmente asumió la dirección de fotografía en las refilmaciones, también sostiene que él no sería culpable de esa situación.

“No había (mucha comunicación), pero no creo que nuestro director de fotografía de la segunda unidad sea la culpable. Fue un poder mucho más alto que decidió qué hacer de manera diferente”, sentenció Wagner.

“(Él director de fotografía) hizo un gran trabajo recogiendo cosas para nosotros en la segunda unidad”, agregó. “Creo que hay fuerzas mucho más grandes en juego con eso. Pero sí, ciertamente estaba un poco decepcionado después de haber invertido mucho tiempo, amor y energía en lo que estaba haciendo con Zack y que me cortaran así. Pero que puedes hacer”.

Estas declaraciones de Wagner se suman al historial de las refilmaciones de Justice League junto a las palabras más recientes de Chris Terrio, el guionista que recientemente calificó a la versión cinematográfica como “un acto de vandalismo”.