El director de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ no está de acuerdo con un hipotético reinicio de la saga: “No tiene sentido”

Sumen a Chris Columbus al listado de personas que no quieren ver un reinicio de las películas de Harry Potter. Aunque estas alturas parece improbable que la franquicia del niño mago nunca tenga una nueva versión, en una reciente entrevista el director de Harry Potter y la piedra filosofal señaló que no está de acuerdo con esa tendencia.

Columbus comandó Harry Potter y la piedra filosofal y Harry Potter y la cámara secreta, por lo que con motivo del aniversario número 20 del estreno de la primera película del niño mago ha hablado con varios portales respecto a esa cinta y la popular saga que impulsó.

Así, en una conversación con el youtuber Jake Hamilton, Columbus fue consultado respecto a su opinión sobre un eventual reinicio de Harry Potter.

Columbus señaló que no sabe si aquello se concretará o no, sin embargo, reconoció que en el contexto actual es una opción bastante probable.

“No puedo responder a la primera (pregunta). No lo sé. En esta versión de Hollywood en la que vivimos, todo el mundo está rehaciendo todo y reiniciando todo”, dijo el director. “Quiero decir, va a salir un reinicio de Mi Pobre Angelito ¿Cuál es el punto? La película existe, vivamos con la película que existió. No tiene sentido que rehagamos El mago de Oz, no tiene sentido que ninguno de nosotros rehaga las películas clásicas. Haz algo original, porque necesitamos material más original. Entonces, no tiene sentido”.

Aparte de comandar las primeras cintas de Harry Potter, Columbus dirigió Mi Pobre Angelito y Mi Pobre Angelito 2 por lo que sus comentarios sobre los reinicios y remakes no son completamente sorprendentes considerando que tiempo atrás calificó como una “pérdida de tiempo” a la nueva versión de esa saga que llegará a Disney Plus.

No obstante, el desdén de Columbus respecto a los reinicios no implica que no quiera que se realice nada más con la franquicia de Harry Potter ya que durante esta semana también comentó que le gustaría dirigir una adaptación de The Cursed Child, la historia que se originó como una obra ambientada casi una década después del final de Las Reliquias de la Muerte.