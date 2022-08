El director de John Wick conversó con Marvel Studios sobre la posibilidad de dirigir una película de Blade

Poco después de su comentado panel en la Comic-Con de San Diego, Marvel Studios confirmó a gran parte de los directores para sus próximas películas y ratificó que Bassam Tariq (Mogul Mowgli) tendrá la misión de comandar el reinicio cinematográfico de Blade que será protagonizado por Mahershala Ali.

Pero aunque ese es el panorama ahora, recientemente el director de las películas de John Wick, Chad Stahelski, reveló que conversó con Marvel Studios sobre la posibilidad de dirigir una película de Blade.

Durante una charla con el portal Comicbook, Stahelski indicó que “Marvel fue muy influyente en (su) carrera” y que después de John Wick 3 pudo conversar con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

“Kevin (Feige) es un tipo increíble y he trabajado para él muchas veces en la segunda unidad”, señaló Stahelski . “Después de John Wick 3, fue lo suficientemente amable como para dedicar una gran cantidad de tiempo y tener una buena conversación. Ha sido, en cierto modo, un mentor muy fuerte, a pesar de que fue un período corto de tiempo. Solo he hablado con él unas pocas veces, pero ha influido mucho en mi forma de pensar y en cómo hacer las cosas”.

“Y de hecho me preguntó: ‘¿Qué podríamos hacer?’ Yo estaba como: ‘Mira, no te voy a mentir. No sé si encajo en ese tipo de molde de estudio, pero Blade sería lo único interesante que me gustaría hacer’”, reveló el cineasta.

Por supuesto, aunque es probable que para más de alguien la idea de una película de Balde con el nivel de acción de John Wick sea tentadora, aquel anhelo de Stahelski no prosperó y el director siente que eso tampoco fue algo negativo.

“No sé si hubiera sido la mejor opción para eso en la dirección que querían ir”, reconoció Stahelski. “Si quieres hacer la versión atrevida con clasificación R, sí, llámame. Si no quieres disculparte, sí. Ese soy yo. Pero creo que están protegiendo su marca, están haciendo lo suyo. El individuo que seleccionaron, creo que es un muy buen director, y creo que hará un gran trabajo en la dirección en la que creo que quieren tomar la propiedad”.

El estreno de la película de Blade de Marvel Studios está planificado para noviembre de 2023.