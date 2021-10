El director de la película de The Flash reveló que la producción está terminando y prometió una sorpresa para el DC FanDome

Una sorpresa de la película de The Flash será revelada este sábado en la nueva edición del DC FanDome...o al menos eso es lo que promete Andy Muschietti.

Este miércoles el director de la película del velocista escarlata utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video donde no solo reveló que la producción de la cinta ya está en su recta final, sino que también anticipó que los fanáticos pueden esperar una sorpresa de The Flash durante su presentación en DC FanDome, el evento de novedades de DC que se desarrollará este sábado 16 de octubre.

“Andy Muschietti, director de The Flash. Estamos aquí en Leavesden, cerca de Londres, terminando la producción de The Flash”, señaló el director en el video. “Y tenemos una pequeña sorpresa para ustedes el sábado 16 de octubre en DCFandome.com. Vean los horarios y disfrútenlo. Yo y este chico (Flash) los estaremos esperando”.

La película de The Flash comenzó su rodaje en Reino Unido a mediados de este año y aunque una fiesta y varios reportes señalaron que las filmaciones ya habrían terminado, el video de Muschietti deja claro que aún habría un poco de trabajo pendiente para pasar de lleno a la etapa de post-producción de esta nueva apuesta basada en los cómics de DC.

De hecho, al compartir el video de Muschietti, la productora Barbara Muschietti agregó: “Seguimos rodando, pero ya casi”. Todo mientras también destacó que habrá una “sorpresita” de la película en el DC FanDome.

Como probablemente ya tienen claro a estas alturas, esta película se enfocará en la versión de Barry Allen interpretada por Ezra Miller y de la mano de una trama que abordará temas como los viajes en el tiempo y el Multiverso también mostrará a Sasha Calle como Supergirl, además de Michael Keaton y Ben Affleck como sus respectivas versiones de Batman.

En ese sentido, en cuanto a la sorpresa que se revelará en el contexto del DC FanDome, anuncio oficial sostiene que la película de The Flash se presentará con un “sneak peek”. Dicho vistazo bien podría ser el video que se filtró tiempo atrás o también podría ser material completamente nuevo respecto a la cinta.

No obstante, por ahora se desconoce si aquella es o no la sorpresa que está tanteando Muschietti y solo está claro que no veremos un tráiler de The Flash en el evento y es que Barbara Muschietti descartó directamente esa opción tiempo atrás en los comentarios de una de sus publicaciones en Instagram.

La película de The Flash pretende estrenarse en noviembre de 2022.