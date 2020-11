El director de Mi Pobre Angelito cree que el reinicio para Disney Plus es una pérdida de tiempo

Durante los últimos años Disney se ha dedicado a revivir a sus clásicos en nuevos formatos. Así, mientras el estudio sigue planeando versiones live-action de sus cintas animadas, la compañía también tiene planes para concretar reinicios de franquicias que adquirió mediante la compra de 20th Century Fox, como Mi Pobre Angelito.

Pero, considerando que Mi Pobre Angelito es todo un clásico a estas alturas, no todos ven con buenos ojos esta apuesta de la compañía y en una reciente entrevista con Insider el director de Mi Pobre Angelito y Mi Pobre Angelito 2, Chris Columbus criticó al nuevo proyecto que está en desarrollo para Disney Plus.

“No, nadie se puso en contacto conmigo al respecto y, en lo que a mí respecta, es una pérdida de tiempo”, señaló Columbus al ser consultado sobre su relación con el reinicio de Disney.

“¿Cuál es el punto de hacerlo? Creo firmemente que no se pueden rehacer películas que hayan tenido la longevidad de Mi Pobre Angelito”, añadió. “No volverás a crear un rayo en una botella. Simplemente no va a suceder. Entonces, ¿por qué hacerlo? Es como hacer una versión pintada por números de una película animada de Disney, una versión live-action de eso. ¿Cuál es el punto de? Se ha hecho. Haz lo tuyo. Incluso si fracasas miserablemente, al menos se te ha ocurrido algo original”.

Columbus continuó argumentando que, pese a que él podría ser acusado de realizar una especie de remake de la primera entrega con Mi Pobre Angelito 2, de todas maneras cree que Disney debería intentar hacer algo original.

“Incluso puedo ser acusado de ello yo mismo, con Mi Pobre Angelito 2. Esa película es básicamente una nueva versión de la primera Mi Pobre Angelito. ¿Necesita existir? Sí, porque algunas de esas acrobacias me hacen reír mucho, pero no creo que deba hacerse”, dijo el director.

“Iba a existir un ‘Stoned Alone’ con Ryan Reynolds. Solo Dios sabe lo que será: ¿una versión drogada de Mi Pobre Angelito?", comentó Columbus en referencia a un proyecto que estaba en desarrollo al interior Fox antes de la fusión con Disney. “Escuchen, diviértanse. Solo siento, que deben hacer algo nuevo. La vida es corta”.

El reinicio de Mi Pobre Angelito se presentará como una serie para Disney Plus que, bajo la dirección de Dan Mazer (Dirty Grandpa, Who Is America?), seguirá la historia de un niño que se enfrentará con una pareja por una estatuilla robada.

El niño será interpretado por Archie Yates (JoJo Rabbit), mientras que la pareja será interpretada por Ellie Kemper(Unbreakable Kimmy Schmidt) y Rob Delaney (Catastrophe).