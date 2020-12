El director de Monster Hunter se disculpó por la polémica escena que sacó a la película de los cines en China

Paul W.S. Anderson, el director de la nueva película de Monster Hunter, pidió disculpas por por la polémica escena que motivó a varios cines chinos a eliminar la cinta de sus carteleras.

En una declaración recogida por Deadline, Anderson aseguró que la intención de la película no era realizar una broma racista y que la adaptación del videojuego de Capcom pretende dar un mensaje de “unidad”.

“Estoy absolutamente devastado de que una línea de nuestra película, Monster Hunter, haya ofendido a algunos miembros de la audiencia en China. Pido disculpas por cualquier ansiedad o malestar que esta línea y su interpretación causaron”, dijo Anderson. “Monster Hunter fue creada como entretenimiento divertido y me mortifica que cualquier cosa dentro de ella haya causado una ofensa no intencional. Hemos eliminado respetuosamente la línea de la película. Nunca fue nuestra intención enviar un mensaje de discriminación o falta de respeto a nadie. Al contrario, en su corazón, nuestra película trata sobre la unidad”.

Durante el fin de semana pasado se reportó que la película de Monster Hunter había sido eliminada de la cartelera de varios cines en China a raíz de una escena que contenía una diálogo que muchos espectadores consideraron como racista a raíz de sus similitudes con una canción de esa índole.

En ese escenario, la polémica por la película en China escaló a tal nivel que la división de Capcom en ese país tuvo que desmarcarse de la adaptación e incluso la franquicia de videojuegos recibió un montón de reseñas negativas en Steam.

Así, Anderson no fue el único involucrado en Monster Hunter que salió a pedir disculpas y Jin Au-Yeung, el rapero y actor más conocido como M.C. Jin y quien protagonizó la polémica escena, publicó un video en Instagram donde lamentó la situación.

“La película Monster Hunter se estrenó recientemente en China y ha habido una gran controversia debido a una línea que dice mi personaje. Es lamentable que haya escalado a este nivel, especialmente porque se pretendía que la línea fuera edificante”, comentó M.C. Jin.

“Sentí la necesidad de abordar esta situación porque lo que está en juego no es mi carrera, sino algo aún más querido para mi corazón: mis raíces”, añadió. “He pasado los últimos 20 años usando mi plataforma para adoptar y ser una voz positiva para mi comunidad. Estoy y siempre estaré orgulloso de mi herencia”.

La publicación de M.C. Jin además recibió una respuesta de Milla Jovovich, la actriz encargada de interpretar a Artemis en la película.

“Estoy muy triste de que sientas la necesidad de disculparte. Eres increíble y siempre has sido muy franco sobre tu orgullo por tu herencia china. La frase que improvisaste en la película se hizo para recordarle a la gente ese orgullo, no para insultar a la gente”, escribió Jovovich. “Deberíamos haber investigado el origen histórico de la misma y eso es 100% de nuestra responsabilidad, pero no hiciste NADA mal”.

“Ninguno de nosotros había escuchado jamás la referencia a ‘rodillas sucias’, tú incluido. Fue un error lamentable y la traducción al chino no ayudó”, añadió. “Te adoramos, Jin, y estamos muy orgullosos de haber trabajado contigo en este divertido y emocionante proyecto y espero que no dejes que esto te desanime. Fue nuestra culpa por no hacer nuestra debida diligencia y encontrar la rima de la era de la Segunda Guerra Mundial que causó este alboroto. Te amamos Jin”.

De acuerdo a Deadline, la línea que generó la polémica finalmente se eliminará de todas las versiones de Monster Hunter nivel mundial.