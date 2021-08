El director de Morbius tanteó una posible aparición de Venom en la nueva película de Sony

Pese a que todavía no está claro que pasará con la versión cinematográfica de Venom después del estreno de Venom: Let There Be Carnage, recientemente el director de otra película de Marvel/Sony apuntó a que el personaje interpretado por Tom Hardy podría regresar al cine durante el próximo año de la mano de nada más ni nada menos que Morbius.

En una entrevista con el medio sueco MovieZine el director de Morbius, Daniel Espinosa, fue consultado respecto al cambio de sus trabajos anteriores a esta nueva producción hollywoodense.

“Por lo general, se siente extraño antes de que comience el día, cuando miras el programa y te paras en el set. Cuando caminas por allí, la grabación parece una producción sueca, pero luego miras el programa y lees nombres como Michael Keaton, Jared Leto y Tom Hardy”, dijo Espinosa.

“Se siente genial y muy emocionante”, agregó. “Pero cuando empiezas a trabajar, es lo mismo. Un actor quiere un director y un actor quiere ser dirigido”.

Por supuesto, en la película de Morbius, Jared Leto será el encargado de dar vida al vampiro viviente titular y los tráilers de la película han adelantado que Michael Keaton tendrá un papel que podría ser Adrian Toomes/Vulture, el mismo villano que plasmó en Spider-Man: Homecoming.

Así, aunque una eventual conexión de Morbius con el MCU sigue en duda, las declaraciones de Espinosa parecen apuntar a que Tom Hardy, el actor detrás de Eddie Brock, también aparecería en aquella cinta estableciendo un posible vínculo entre su premisa y el mundo de Venom.

Pero claro, más allá del comentario de Espinosa, aún no hay nada oficial respecto a una aparición de Hardy en Morbius e incluso, si aquello se confirmara, por el momento tampoco existen detalles respecto a la naturaleza o relevancia de este supuesto cameo.

En ese sentido, para descifrar definitivamente qué está tramando Sony, todo apunta a que tendremos que esperar hasta enero de 2022 cuando finalmente se concrete el estreno de Morbius.