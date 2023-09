El director de The Last of Us dice que Naughty Dog lo “mataría” si revela demasiado sobre su próximo juego

Neil Druckmann, el director de The Last of Us ha dado a conocer que no puede revelar nada de su próximo juego, ya que Naughty Dog lo “mataría” si es que da a conocer mucha información.

En una reciente conversación con Entertainment Weekly es que Neil Druckmann se refirió al respecto, luego de ser consultado sobre una posible entrega de The Last of Us. ”En cuanto al próximo juego de Naughty Dog, no puedo decir nada”, apunta, agregando que “mi director de comunicaciones de allí me mataría”.

Cabe mencionar que por el momento no se ha confirmado el próximo título del estudio, con algunos esperando una tercera entrega de la saga y otros un juego completamente nuevo.

Actualmente, el estudio junto con un nuevo juego para un jugador, también está trabajando en el multijugador de The Last of Us.

Ya a inicios de este año Druckmann se refería a la posibilidad de una tercera entrega de la saga, mencionando que dependía de Nauighty Dog si es que quería que continuara o no.