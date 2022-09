El elenco de Joker 2 está comenzando a tomar forma: Brendan Gleeson se sumó a la nueva película de DC

De acuerdo a diversos reportes, Joker 2 es la única película de DC que ha recibido una luz verde para su desarrollo por parte de Warner Bros Discovery siguiendo la compra de WarnerMedia por parte de esa compañía.

Así, mientras varios fanáticos siguen esperando por actualizaciones respecto a las películas de otros personajes de DC, Warner Bros ya está comenzando a dar forma al elenco de la secuela de Joker.

Según reveló Deadline, esta semana la película dirigida por Todd Phillips reclutó al actor Brendan Gleeson (Paddington 2, Harry Potter and the Goblet of Fire, Gangs of New York) para formar parte de su propuesta. Por el momento no está claro qué papel tendrá Gleeson en Joker 2, sin embargo, el actor se sumará a Joaquin Phoenix, Lady Gaga y Zazie Beetz en la producción que pretende seguir la historia de Arthur Fleck.

Si bien por ahora no hay una sinopsis oficial para Joker 2, cabe recordar que la película denominada Joker: Folie à Deux supuestamente tendría un componente musical y Arkham Asylum sería una de sus locaciones principales.

El estreno de Joker: Folie à Deux está planificado para octubre de 2024.