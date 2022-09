El episodio de Cobra Kai escrito por un bot incluye desde una ambientación en Karate-Fornia hasta el triunfo en un torneo por el poder de la familia

Ya han pasado un par de semanas desde el estreno del quinto ciclo de Cobra Kai, pero si a estas alturas todavía no pueden dejar de pensar en la serie, probablemente querrán ver el nuevo video que lanzó Netflix.

Esta semana y mediante su cuenta dedicada al humor, Netflix compartió un video humorístico que, según la plataforma, fue realizado por un bot.

Concretamente Netflix dice que obligó a un bot a ver todos los episodios de Cobra Kai y posteriormente, en colaboración con Keaton Patti, hizo que aquella inteligencia artificial escribiera su propio guión para un episodio de la serie secuela de Karate Kid.

¿El resultado? Una propuesta tan extraña que resulta graciosa e incluye una ambientación en Karate-Fornia, un auto que sabe karate y una inesperada aparición de Terry Silver.

Pero lo más curioso es que, en medio de todas las escenas que dejan a Johnny Lawrence como una alcohólico y prácticamente se mofan de su historia con Miguel y Robby, este episodio bot de Cobra Kai resume bastante bien puntos de la serie como la dinámica entre Daniel LaRusso y Johnny o la propia relación de Lawrence con Keerse. Todo mientras el asunto termina con un final digno de Rápido y Furioso.

Por supuesto, este episodio no es nada oficial y solo es una pieza humorística. No obstante, no deja de ser un notable resumen de la propuesta de la serie.