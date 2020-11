El estreno de The 355, la nueva película de Simon Kinberg con Jessica Chastain, fue postergado por un año

Universal decidió postergar el estreno de The 355, la nueva película de acción y espionaje dirigida por Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix).

Hasta este lunes el estreno de The 355 estaba planificado para el 15 de enero de 2021, sin embargo, Universal optó por aplazar hasta el 14 de enero de 2022 el debut de la película en Estados Unidos. Es decir, la cinta tardará un año más de lo presupuestado en presentarse.

De acuerdo a lo informado por Deadline, el estudio no dio una razón oficial para justificar este retraso en el estreno de la película, sin embargo, todo apunta a que este cambio evidentemente tiene que ver con el panorama provocado por el COVID-19. Después de todo, muchos cines alrededor del mundo aún no pueden abrir y con los lugares que están abiertos los resultados de taquilla no han sido muy buenos.

En ese sentido, la postergación de The 355 podría ser la primera señal de que los estrenos planificados para inicios de 2021 podrían correr la misma suerte que la mayoría de las películas que pretendían debutar este año y serían aplazados durante las próximas semanas.

The 355 presentó su primer tráiler hace algún tiempo y a grandes rasgos su historia girará en torno a un grupo de espías internacionales que serán interpretadas por Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyong’o, Penelope Cruz y Fan Bingbing.