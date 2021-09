El evento Shadows of the Bat, el regreso de Batman Inc y un nuevo villano: Esto es lo que ofrecerán los cómics de Batman en diciembre

Solo basta que miren el listado de lanzamientos semanales para entender que el plan actual de DC Comics contempla un montón de títulos protagonizados por Batman y sus aliados. Y aunque para muchos eso podría parecer un exceso, la editorial no planea detenerse y sus planes para el mes de diciembre naturalmente están marcados por el hombre murciélago y su familia.

Así, siguiendo a los recientes anuncios de Batgirls y el nuevo cómic de Batman Beyond, durante esta semana DC confirmó que el próximo evento vinculado a los títulos de Batman será “Shadows of the Bat”.

De acuerdo a al anuncio de la editorial, “Shadows of the Bat” continuará la propuesto por “Fear State” y a lo largo de 12 números mostrará cómo “los aliados de Batman vuelven a la locura en el corazón de Gotham y los planes del misterioso Dr. Wear” después de que la torre de Arkham Asylum queda en manos de sus internos.

“Shadows of the Bat” contará con un guión de Mariko Tamaki, mientras que sus dibujos estarán a cargo de Ivan Reis, Danny Miki, Max Raynor, Amancay Nahuelpan y Jordie Bellaire. Todo mientras su propuesta contará con historias secundarias sobre la historia de Arkham a cargo de Matthew Rosenberg y Fernando Blanco.

Mientras “Shadows of the Bat” arrancará con una historia en la próxima entrega anual de Detective Comics, la nueva etapa de la serie regular de Batman a cargo de Joshua Williamson recuperará a nada más ni nada menos que la idea de Batman Inc.

Concretamente DC adelantó que Batman #118 no solo implicará el debut de un nuevo equipo creativo en el cómic del hombre murciélago, sino que Williamson y el artista Jorge Molina explorarán las repercusiones de “Fear State” sacando a Bruce Wayne de Gotham para “seguir la pista de un nuevo misterio que involucra a Batman Inc y un nuevo enemigo: ABYSS”.

Por ahora no hay muchos detalles de este nuevo villano, pero puede conocerlo con el siguiente arte conceptual.

Tanto la nueva etapa de la serie regular de Batman como el evento “Shadows of the Bat” arrancarán en diciembre.