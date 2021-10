El guión para la nueva película de Dune se habría escrito en un programa de MS-DOS

Aquí tienen otro dato para agregar a su trivia sobre la nueva adaptación de Dune, y es que aunque se podría argumentar que en muchos sentidos la cinta dirigida por Denis Villeneuve ha sido bastante innovadora, todo apunta a que una de las partes más importantes de su propuesta fue ejecutada en un antiguo programa.

El guión para la nueva película de Dune fue escrito por el propio Villeneuve junto a Jon Spaihts y Eric Roth. Este último guionista ha trabajado en cintas como Forrest Gump y El curioso caso de Benjamin Button, pero a propósito del estreno de la cinta enfocada en la historia de Paul Atreides recientemente comenzó a reflotar un video que grabó en 2014 para la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas

En aquel registro Roth habla de parte de su rutina como guionista y confiesa que trabaja en sus guiones en Movie Master un programa de MS-DOS.

“Trabajo en un viejo programa de computadora que ya no existe. Es mitad superstición y mitad miedo al cambio”, señaló Roth en ese entonces.

Por supuesto, el escribir un guión en un programa anticuado puede tener desventajas en materias como las actualizaciones y la comodidad ya que como el propio Roth reconoce no es muy sencillo compartir ese archivo con otras personas. No obstante, el guionista también destaca que esta tradición tiene algunas ventajas ya que mientras resulta mucho más difícil que el guión se filtre, el límite de páginas por documento también lo ayudaría a estructurar mejor sus historias

“Así que ahora estoy en DOS. Nadie puede conectarse a Internet y obtener esto”, explica Roth en el video. “Tengo que darles una copia impresa. Tienen que escanearlo y luego ponerlo en sus computadores y luego tengo que trabajar a través de su computadores porque ni siquiera puedes enviar un correo electrónico al mío ni nada. No puedes acceder al programa excepto donde está”.

“Tiene 40 páginas y se queda sin memoria, pero gusta porque me motiva a hacer actos. Me doy cuenta de que si no lo he dicho en 40 páginas, estoy empezando a meterme en problemas”, agregó.

Si bien la conversación entre Roth y la Academia fue en 2014, desde Vice destacan que durante 2020 el guionista contó que seguía usando el programa en una entrevista con el podcast Barstool Sports podcast.

“Es un programa llamado MovieMaster que existe hace mucho. No sabían cómo traducirlo para usarlo en el correo electrónico. (...)La ventaja y la desventaja es que se queda sin memoria después de 30 páginas. Eso es bueno para hacer pausas de actos donde potencialmente el guión podría ser un poco más corto que más largo. Y luego el problema es que si lo arruinas y no lo guardas, lo perderás”, comentó el guionista el año pasado.

Así, teniendo en cuenta que el guión para la nueva película de Dune se escribió entre 2017 y 2018, todo apunta a que al menos una parte de esta adaptación habría sido trazada en aquel antiguo programa. De hecho, teniendo en cuenta que Roth comentó que ya realizó un tratamiento para la recién confirmada Dune: Parte 2 tampoco parecería descabellado inferir que esa base para la cinta de 2023 también pudo ser escrita en Movie Master.