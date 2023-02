El guionista de Ant-Man and the Wasp: Quantumania no quería que Kang fuera un villano “divertido o tonto”

Técnicamente Kang recién hará su presentación oficial en las películas de Marvel Studios durante Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la tercera película de Scott Lang que debutará en cines la próxima semana. Pero claro, antes de presentarse como el gran rival a vencer para el Hombre Hormiga y sus aliados, el famoso villano de Marvel Comics figuró por cortesía de una variante conocida como He Who Remains en la serie de Loki.

En ese sentido, en una reciente conversación con Variety, el guionista de Quantumania, Jeff Loveness, aseguró que su objetivo no solo era diferenciar a Kang de su variante vista en Loki, sino que también quería asegurarse de que fuera un villano distinto a los enemigos previos de la saga de Ant-Man.

“Creo que saltando de Loki, donde es más un personaje caprichoso e inesperado, solo queríamos romper las expectativas con esta tercera película”, dijo Loveness. “Creo que todos esperaban un villano de Ant-Man más divertido o más tonto, así que Peyton (Reed, el director) y yo dijimos: ‘No, pongamos a Ant-Man contra el villano más peligroso del Multiverso, y hagamos lo contrario de lo que viste en Loki. Hagamos de él lo peor de lo peor, y hay una razón por la que está aquí’”.

Obviamente la razón que tendrá Kang para aparecer en la vida de Scott será algo que se explorará en Quantumania, pero manteniendo el hermetismo en torno a la película Loveness destacó que su plan para Kang resultó de buena manera gracias al actor Jonathan Majors.

“(Majors) es increíble. No creo que haya visto a un actor de pantalla como él en bastante tiempo, así que el tipo acertó cada línea, y nunca había tenido tanta emoción escribiendo para un actor como él”, afirmó.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania tendrá funciones desde este 15 de febrero en Chile.