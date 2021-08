El guionista de Shang-Chi advirtió que la nueva versión del Mandarín sería distinta a lo que la gente espera

La introducción de una nueva versión del Mandarín probablemente es uno de los elementos más anticipados de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y es que pese a que claramente hay personas interesadas en conocer la historia del héroe titular, lo que sea que se establezca en torno al Mandarín y la organización conocida como The Ten Rings podría impactar al resto del MCU.

Pero aunque Marvel Studios promete que esta vez presentará al verdadero Mandarín después de lo que sucedió con ese nombre en Iron Man 3, desde ya un guionista de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings advierte que probablemente esta versión del personaje no sea lo que muchos están esperando.

“Nuestra versión del personaje no es el Mandarín de la forma en que la gente espera que sea“, comentó el guionista Dave Callaham en una entrevista con la revista Empire. “’El mandarín’ es un título que le han aplicado en el pasado personas que no entienden su cultura. Pero es un personaje mucho más profundo de lo que creo que mucha gente esperaría”.

De acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings el Mandarín será un apodo de Wenwu, el personaje interpretado por Tony Leung y que se presentará como el padre y antagonista del héroe titular. En ese sentido, es probable que los cambios a los que apunta Callaham tengan que ver con la representación de ambos personajes.

De hecho, al hablar de los estereotipos racistas que quieren evitar, el director Destin Daniel Cretton dijo: “Fue muy importante para nosotros encontrar la raíz de ese enojo y ese dolor. Ese era el objetivo desde el principio, y probablemente el temor número uno de todos nosotros era crear un Mandarín que contribuya aún más al tipo de estereotipos de ‘peligro amarillo’ que todavía están circulando”.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings planea estrenarse en cines durante septiembre de este año.