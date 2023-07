El juego indie Dave the Diver alcanza el millón de copias vendidas

Un nuevo juego independiente ha alcanzado una gran popularidad, se trata de Dave the Diver, título que vendió 1 millón de copias en sus primeros 10 días en Steam.

Dave the Diver es un juego de aventuras, con toques de RPG, degestión de recursos, en donde tomas el control de un buzo y un local de Sushi.

“Estamos inmensamente agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Si bien reconocemos las áreas de mejora, las hemos abordado diligentemente con comentarios invaluables de nuestra comunidad comprometida. Este aporte indispensable es sin duda lo que llevó a las críticas positivas a nivel internacional. De cara al futuro, seguimos comprometidos a escuchar atentamente sus opiniones y agregar continuamente contenido divertido y emocionante. Agradecemos sinceramente su continuo apoyo y lo alentamos a estar atento a más actualizaciones. ¡Gracias!”, apuntaron desde el estudio tras el juego, Mintrocket.

La descripción del juego en Steam apunta que: “Explora y desentraña los misterios de las profundidades del Blue Hole durante el día y administra un exitoso restaurante de sushi exótico durante la noche”.