El juego para móviles de Jujutsu Kaisen presenta su opening realizado por MAPPA

Jujutsu Kaisen se ha convertido en uno de los anime más populares del último tiempo, y con esto es que hace un tiempo fue anunciado un juego para móviles basado en la franquicia el cual tendrá por nombre Jujutsu Kaisen: Phantom Parade. En este contexto, es que ahora fue dado a conocer el opening que tendrá el videojuego el cual fue producido por Mappa.

El tema musical que acompaña la apertura del juego tiene por nombre “Avant” y es interpretado por el artista japonés, Eve, quien ya le dio la música al primer opening que tuvo la serie.

Este opening fue dirigido por Takuji Miyamoto, quien con anterioridad trabajó en el segundo opening de The Rising of the Shield Hero, a la vez que el director de animación fue Takako Shimizu, quien ya trabajó en Jujutsu Kaisen.

Según se ha dado a conocer este juego será un RPG gratuito con compras dentro de la aplicación, y está siendo desarrollado por Sumzap.

En cuanto a Jujutsu Kaisen, tras su exitosa primera temporada, en Japón se estrenó la película Jujutsu Kaisen 0, la cual corresponde a una precuela de la historia y está próxima a estrenarse en Latinoamérica. Por otro lado, ya se encuentra anunciada una segunda temporada para 2023.