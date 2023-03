El lanzamiento de The Wolf Among Us 2 fue retrasado y el juego ya no llegará este 2023

Saquen a The Wolf Among Us 2 del calendario de lanzamientos para este 2023 y es que Telltale anunció que ese vidoejuego ya no debutará durante este año como se había planificado originalmente.

Este miércoles Telltale utilizó sus redes sociales para indicar que The Wolf Among Us 2 ya no llegará este 2023 porque necesitaba más tiempo para su desarrollo.

Sin embargo, en una conversación con el portal IGN el CEO de Telltale, Jamie Ottilie, explicó que en realidad una de las principales motivaciones de ese retraso sería para darle más tiempo al equipo y así evitar un agotamiento o un crunch excesivo.

“Hacer juegos es difícil y necesitan tiempo para hacerse bien. Y no nos beneficia en nada lanzar algo que no está listo”, dijo Ottilie. “Si sacamos este juego y no está listo, vamos a hacernos trizas. Las expectativas son bastante altas, y queremos tiempo para conocerlos y queremos estar orgullosos de ello y saber que, ‘Oye, este es el mejor juego que podríamos haber hecho’”.

“He hecho (crunch) y no quiero volver a hacerlo, y no es justo pedirlo. No se puede planificar un negocio a su alrededor. Así que sí, parte de esto se trata de mantener una cultura laboral saludable. No queremos quemar a nuestras buenas personas”, añadió.

En estos minutos no hay una nueva fecha de lanzamiento para The Wolf Among Us 2.