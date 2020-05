El lanzamiento del nuevo corte de Justice League no reviviría al DCEU ideado por Snyder

El próximo año el “Snyder Cut” de Justice League finalmente llegará a HBO Max para cerrar una larga historia de rumores, especulaciones y conjeturas entorno a la versión que Zack Snyder había planeado originalmente para la película que en 2017 reunió al equipo de héroes más famoso de DC.

Sin embargo, el lanzamiento del “Snyder Cut” no implicaría que Warner Bros. retomará la visión que tenía originalmente para su universo de películas.

En medio de una conversación en el podcast TheWrap-Up, el reportero de The Wrap, Umberto Gonzalez, aseguró que el lanzamiento de la versión de Justice League de Zack Snyder no revivirá al universo de películas ligadas a la versión original del director.

“Esta película es básicamente una y listo", dijo Gonzalez (vía The Wrap). “Esto es para cerrar el ciclo, para terminar la historia. Tal vez no toda la historia, porque (Snyder) tenía un plan de tres a cinco películas. Pero este Snyder-verse, como lo llamaré, terminará con el corte Snyder. No esperen ningún spin-off de Batman o Ben Affleck como Batman ni nada de eso”.

Es decir, de acuerdo a Gonzalez, el plan de Warner Bros. y HBO Max sería lanzar el “Snyder Cut” para poner fin a una etapa y no pretenderían retomar ese hilo narrativo con nuevas producciones.

Por supuesto, por ahora todo está en la categoría de rumores, pero de todas maneras no parece algo descabellado considerando que el estudio ya está trabajando en una nueva película de Batman con Robert Pattinson y perfectamente podría continuar desarrollando las historias de Aquaman y Wonder Woman como lo ha hecho hasta ahora.

La versión de Justice League de Zack Snyder debutará el próximo año en HBO Max.