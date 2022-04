El libro de arte de The Batman descartó una popular teoría sobre un indicio de Bane en la película

Una popular teoría de The Batman se ha derrumbado. Mientras días atrás Matt Reeves confirmó un curioso detalle sobre Riddler al inicio de la película, ahora el libro de arte de The Batman descartó una conjetura que se propagó tras el estreno de la cinta protagonizada por Robert Pattinson.

Como recordarán, en la batalla final de The Batman, un abatido Bruce Wayne decide inyectarse una misteriosa sustancia verde para poder volver a la pelea y evitar que los seguidores de Riddler sigan causando estragos y que uno de ellos dañe a Selina Kyle.

En la película nunca se explica qué es esa sustancia pero como queda claro que revitalizó a Batman y es de color verde, tras el estreno algunos fanáticos no tardaron en especular que era nada más ni nada menos que venom, un químico que en los cómics de DC está vinculado a Bane.

No obstante, aunque ese habría sido un guiño razonable, The Art Of The Batman refutó esa teoría. Como podrán ver en la imagen que está un poco más adelante y fue recogida por /Film, en aquel texto oficial de la película se detalla que lo que se inyecta el vigilante de Gotham era simplemente un shot de adrenalina.

Por supuesto, aquella revelación no cambia el significado de la escena ni su desarrollo y simplemente borra la interpretación que muchos fanáticos realizaron de la escena y los llevó a especular sobre una potencial aparición de Bane en esta franquicia.