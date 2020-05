El logo de Tenet habría cambiado tras las acusaciones de plagio de una compañía de bicicletas

Quizás estaban muy ocupados analizando cada detalle del tráiler, pero Warner Bros. cambió el logo de Tenet en el avance más reciente de la película.

Como recordarán, desde que se empezó a promocionar la nueva película de Christopher Nolan, el nombre de esta se había promovido con un simple pero llamativo sello: mientras todo el resto de la palabra estaba escrita en el mismo sentido, la segunda letra "e" y la última "t" aparecían al revés.

Por ejemplo, así aparecía el logo de la película en el primer teaser promocional publicado en diciembre del año pasado:

Sin embargo, en el nuevo adelanto de Tenet estrenado esta semana el logo aparece así:

Una estética que también se mantuvo en el anuncio del debut del tráiler en Fortnite.

Pero ¿por qué Warner Bros. decidió cambiar el logo de Tenet? Mientras el estudio todavía no realiza ningún tipo de declaración oficial al respecto, desde The Playlist aseguran que todo tendría que ver con el conflicto con una tienda de partes para bicicletas.

En diciembre del año pasado, el mismo día que se estrenó el primer tráiler de lo nuevo de Nolan, una tienda de partes para bicicletas en Washington, Estados Unidos, alzó su voz contra el director y el estudio detrás de Tenet.

Y es que, además de compartir el nombre con la cinta protagonizada por John David Washington y Robert Pattinson, la tienda luce un logo bastante parecido al de la película.

“No, a pesar de las sorprendentes similitudes, no estamos haciendo una película con Christopher Nolan”, escribió la tienda en su cuenta de Instagram. “Tal vez fue una coincidencia, o tal vez Nolan se inspiró en nuestra marca; independientemente de la aparente negligencia es frustrante por decir lo menos”.

“Gracias a todas las personas que se han acercado en apoyo de Tenet (la marca de bicicletas). Cuando nos dimos cuenta de esto, nuestro mayor temor era que muchos de nuestros compañeros que no habían oído hablar de Tenet (la marca de bicicletas, esto se envejecerá rápidamente) podrían pensar que robamos el logotipo de Nolan, cuando en realidad, lanzamos mucho antes de que se anunciara esta película”, añade la declaración. “Si deseas compartir esta publicación para ayudar a correr la voz, lo apreciaríamos mucho. Estamos seguros de que algún día todos recordaremos esto y sacudiremos la cabeza con incredulidad”.

La compañía de partes de bicicleta Tenet habría lanzado su marca en 2018, mucho antes de que se presentaran los materiales promocionales de lo nuevo de Nolan. Sin embargo, el dueño de aquella empresa, Tyler Deschaine, contó que temía que Warner Bros. lo demandara por las similitudes y que no estaba en condiciones de emprender acciones legales contra el estudio.

“He hablado con abogados y, a pesar de la validez de mis inquietudes, me han aconsejado que no lo haga”, dijo Deschaine a Pinkbike. “Incluso enviar una carta podría abrirme a una demanda preventiva de Warner Bros. Este tipo de cosas pueden prolongarse durante años y los honorarios legales pueden llegar a los cientos de miles de dólares".

“Somos una pequeña empresa de componentes que está dando pequeños pasos para crear su lugar en la industria. De ninguna manera queremos ser arrastrados por las brasas del litigio. Eso terminaría mal para nosotros”, añadió.

Pero esa misma entrevista informó a Warner Bros de esta situación y el estudio le envió una carta firmada por el propio Nolan a la empresa.

“Warner acaba de mostrarme el logotipo de su empresa, por lo que quería comunicarme directamente y asegurarle que nuestro logotipo se obtuvo sin referencia al suyo”, escribió Nolan en la carta compartida por la compañía. “Lo sé porque yo mismo diseñé el nuestro, evolucionándolo en los últimos seis años, impulsado por una fascinación por las simetrías de una palabra que es central en mi historia y sus temas”.

“Pensé que había hecho algo único, pero claramente estabas impulsado por el mismo impulso creativo”, añadió el director. “Supongo que un rayo puede caer dos veces, y obviamente entiendo que no querrás que nadie piense que te inspiraste con el tratamiento del título de nuestra película. No dudes en citarme para eliminar esos malentendidos. Me encanta nuestro logotipo, así que espero que no sienta que es necesario, pero si lo desea, puedo dejar de usarlo, ya que parece que primero hizo público el suyo”.

Deschaine concluye la publicación en la página de Tenet (partes para bicicletas) diciendo que espera que esto se pueda resolver de manera amable. Y aunque no hay actualizaciones oficiales todo apunta a que esa resolución derivó en el cambio de logo para la película que se manifestó en el tráiler más reciente.

Tenet mantiene su estreno fijado para el 17 de julio en Estados Unidos y aunque no logre cumplir esa fecha su plan es llegar a los cines.