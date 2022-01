El misterioso personaje de Chukwudi Iwuji será una de las figuras centrales de Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Ya han pasado casi cinco años desde que Guardianes de la Galaxia Vol. 2 llegó a los cines, pero aunque el camino para la próxima película del equipo espacial de Marvel Studios ha sido largo, parece que al interior del estudio ya hay un gran entusiasmo por la cinta.

Después de todo, aunque aún no hay muchos antecedentes oficiales sobre lo que será Guardianes de la Galaxia Vol. 3, en una reciente entrevista con Collider a propósito de la serie de Peacemaker, el propio director de esa producción, James Gunn, entregó una actualización sobre el desarrollo de aquella entrega del MCU.

Gunn indicó que ya le mostró algunas escenas de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 a Marvel Studios y la compañía estaría particularmente entusiasmada por el papel de Chukwudi Iwuji.

“Va muy bien. Chukwudi (Iwuji), que interpreta a Murn en Peacemaker, es uno de los personajes principales de la película y la gente está enloqueciendo por lo bueno que es este tipo. Literalmente enloqueciendo”, dijo Gunn. “Creo que estoy muy feliz. Le di un montón de escenas de Marvel justo antes de las vacaciones de Navidad. Kevin (Feige) … todos estaban muy, muy, muy emocionados”.

Por ahora se desconoce a qué personaje interpretará el actor y aunque han surgido rumores y teorías que involucran a conocidas figuras del Universo Marvel, ni siquiera el propio Iwuji ha querido dar pistas al respecto.

“Vi esos (rumores) recientemente, he visto eso. Vi Silver Surfer, vi a Nova, he visto (muchos)”, dijo Iwuji días atrás a The Movie Dweeb. “Para mí, entender el hecho de que soy objeto de especulación en Internet es algo divertido. Pero tengo que quedarme callado, no puedo decírtelo. Me encantaría”.

Así, mientras por ahora solo queda especular al respecto, quizás quieran tener en cuenta que el director y guionista de Guardianes de la Galaxia Vol.3 asegura que esa película no será como muchas personas esperan.

“Tampoco va a ser la película que la gente espera”, sentenció Gunn. “Es diferente de lo que la gente va a esperar. Es un camino difícil, pero estoy muy contento con él hasta ahora”.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 actualmente está en pleno proceso de filmaciones y planea llegar a los cines en mayo de 2023..