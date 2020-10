El modo multijugador de Ghost of Tsushima ya está disponible

Un nuevo modo ya está disponible para Ghost of Tsushima. Se trata de “Legends”, el modo multijugador del título desarrollado por Sucker Punch Productions.

Este nuevo modo se presentará como una experiencia separada del juego principal, por lo que en “Legends” la historia se enfocará en cuatro nuevos guerreros. Todo mientras también se pondrá un acento en las historias, locaciones e inspiración en la mitología japonesa.

En ese sentido, en el modo multijugador de Ghost of Tsushima los jugadores podrán elegir dos tipos de gameplay: Misiones de Historia para dos jugadores y Misiones de Supervivencia para cuatro jugadores.

En las Misiones de Historia los jugadores obviamente se embarcarán en una serie de misiones cooperativas que aumentarán paulatinamente su dificultadad y estarán “construidas sobre la base de combate de la campaña single-player, pero con giros que requieren de la sincronización entre compañeros”, según precisa Sony.

Por otra parte, al elegir la opción para cuatro jugadores, los fanáticos se enfrentarán a una tanda de misiones “basadas en olas de enemigos, una lucha contra grupos de los antagonistas más difíciles que Tsushima tiene para ofrecer, incluyendo nuevos Oni con habilidades sobrenaturales”.

Si bien el nuevo modo multijugador de Ghost of Tsushima será gratuito, para adquirirlo los fanáticos no solo tienen que tener una suscripción a PlayStation Plus, sino que también deberán canjear un derecho implementado por Sony para obtener la actualización de forma gratuita y desbloquear el modo “Legends”.

Por lo tanto cabe recalcar que mientras quienes compren Ghost of Tsushima a partir de este 16 de octubre recibirán la actualización incluida en su versión del título, los fanáticos tendrán que tener una suscripción activa de PlayStation Plus para acceder al modo multijugador online.