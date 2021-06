El multijugador de Nauhgty Dog busca “ofrecer el mismo nivel de ambición y calidad” que los otros juegos del estudio

Nauighty Dog se encuentra trabajando en un juego multijugador, y según se dio a conocer a través de unas ofertas de trabajo, este proyecto es tan ambicioso como sus títulos más importantes.

“Uniros a la nueva aventura de Naughty Dog - ¡El primer juego multijugador por separado del estudio!”,apuntan las ofertas de trabajo, donde apuntan que se encuentran en búsqueda de un diseñador de niveles y un gameplay scripter.

Junto con esto es que mencionan que “Buscamos ofrecer el mismo nivel de ambición y de calidad de nuestros característicos juegos narrativos a este proyecto multijugador particular”, esto sin duda son palabras mayores si tenemos en cuenta que los otros títulos del estudio son importantes juegos como The Last of Us y Uncharted..

Finalmente apuntan que “esta es una oportunidad única para dejar huella en vuestra disciplina y crear una experiencia que será disfrutada y compartida por millones de jugadores de todo el mundo”.

Cabe mencionar que por el momento se desconocen mayores detalles de este juego, y es probable que pase un tiempo antes de que conozcamos más detalles.