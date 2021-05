El mundo del cómic está de luto tras la muerte del talentoso dibujante John Paul Leon

Con sorpresa y lamentos el mundo del cómic recibió la noticia del fallecimiento del dibujante John Paul Leon.

Reconocido por su trabajo en cómics como Static, Earth X y más recientemente Batman: Creature of the Night, entre otros, el dibujante murió a los 49 años a raíz de un cáncer.

Este domingo la noticia fue confirmada por Chris Conroy, editor de DC Comics, junto a otras personalidades del mundo de las viñetas. Todos destacaron no solo el talento de Leon, sino que también su amabilidad y profesionalismo.

“Parece que la noticia ha salido. Anoche perdimos a John Paul Leon, uno de los mejores dibujantes de la historia del cómic, el tipo de artista que todos los artistas veneraban. Aquellos que lo amaban tenían alguna advertencia, pero no lo suficiente”, explicó Conroy.

“John Paul Leon tomó el último tren esta mañana. JP era un artista brillante y tuve la suerte de ser su maestro en SVA a principios de los 90. Fue un artista brillante, un buen amigo. Buen provecho, John Paul. Todo nuestro amor, amigo. Gracias por todo”, escribió su profesor, Walter Simonson.

John Paul Leon comenzó su carrera con tan solo 16 años, en algunas publicaciones como Dragons and Dungeons, y posteriormente estudió bajo el alero de gigantes como Will Eisner y el propio Simonson en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York.

Su primer trabajo con una de las editoriales reconocidas fue en 1992 con la miniserie RoboCop: Prime Suspect para Dark Horse. Luego fue el primer artista del cómic Static, trabajando posteriormente en series como Superman, Batman, X-Men y Earth X. A lo largo de los años, también fue un destacado portadista en obras como DMZ y el Sheriff de Babilonia.

También colaboró con las guías de estilo de múltiples adaptaciones para la pantalla grande como Superman, Batman Begins y The Dark Knight. Su último trabajo fue la miniserie Batman: Creature of the Night, escrita por Kurt Busiek.