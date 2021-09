El mundo del videojuego cobra vida en las nuevas fotos del set de la serie de The Last of Us

La serie de The Last of Us ya terminó de grabar su piloto, sin embargo, como HBO pretende que esta apuesta continúe al menos por 10 episodios, la producción sigue avanzando en la ciudad de Calgary en Canadá.

Así, aunque por el momento no hay mucha claridad respecto a varios aspectos de esta adaptación del videojuego de Naughty Dog, el mundo de la serie de sigue tomando forma gracias a nuevas imágenes de su rodaje.

Particularmente durante esta semana se dieron a conocer varias fotos que muestran a lo que sería la zona de cuarentena de Boston.

Como recordarán, ese es uno de los primeros sitios que aparece en The Last of Us y estas imágenes anticipan que su versión televisiva no se olvidará de remarcar la presencia de la FEDRA y las complicaciones propias de este escenario posterior al brote.

La serie de The Last of Us contará con 10 episodios y será protagonizada por Pedro Pascal como Joel junto a Bella Ramsey como Ellie.

Este programa aún no tiene una fecha concreta de estreno, pero se espera que debute durante 2022.