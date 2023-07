El Need for Speed: Most Wanted original tendría en camino un remake

Un reciente reporte apunta a que el recordado Need for Speed: Most Wanted -el original de 2005- tendría en camino un remake.

La información proviene de una de las actrices de voz originales del juego, Simone Bailly, quien realizó una publicación tanto en Twitter como Instagram, donde mencionaba que un remake del juego llegaría en 2024.

El mensaje fue borrado, pero no sin que antes varios alcanzaran a leerlo.

Cabe recordar que el Need for Speed: Most Wanted original fue desarrollado por EA Vancouver y se lanzó en 2005, mientras que otro título con el mismo nombre se lanzó en 2012, siendo desarrollado por Criterion Games.