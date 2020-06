El nuevo adelanto de Lovecraft Country se pregunta qué es la realidad

HBO dio a conocer un nuevo tráiler de Lovecraft Country, la nueva serie a cargo de Misha Green (Underground) que esta basada en la novela homónima de Matt Ruff y fue producida por Jordan Peele (Get Out) y J.J. Abrams (Star Wars: The Rise of Skywalker).

Como podrán ver en el adelanto, Lovecraft Country está ambientada en el Estados Unidos de la década de 1950 y a lo largo de su historia seguirá a los personajes de Jonathan Majors, Jurnee Smollett Bell y Courtney B. Vance mientras viajan a través de ese país para encontrar al padre de uno de ellos.

Sin embargo, como adelanta el título de la serie, este no será un viaje normal y pronto el trío deberá enfrentarse a criaturas sacadas directamente desde las obras de H.P. Lovecraft. Todo mientras también deberán lidiar con la segregación y el racismo.

Puedes ver el nuevo avance aquí:

Lovecraft Country planea estrenarse en agosto en HBO.