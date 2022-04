El nuevo avance de Doctor Strange in the Multiverse of Madness promete un “alucinante descenso a la locura”

Cuando solo faltan un par de semanas para el esperado estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Marvel Studios aprovechó de revelar un nuevo vistazo a la cinta dirigida por Sam Raimi.

Este avance no es muy extenso, sin embargo, incluye algunas escenas que no se habían visto anteriormente con personajes como Stephen Strange, Wanda Maximoff y Barón Mordo. Todo además de otro vistazo a Wong y la criatura Gargantos en acción.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness continuará la historia de Stephen Strange después de los eventos de Avengers: Endgame y Spider-Man: No Way Home. Y pretende dar rienda suelta a la exploración del Multiverso de Marvel Studios con una trama que podría propiciar varios cameos además de apariciones de variantes de personajes conocidos.

Además, la secuela de Doctor Strange seguirá el arco de Wanda Maximoff después de lo que fue WandaVision por lo que con todos esos elementos en juego este avance promete que la película sería un “alucinante descenso a la locura”.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará el 4 de mayo.