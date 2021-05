El nuevo cómic de Black Panther será “un thriller híbrido de espionaje y superhéroes” escrito por John Ridley

Una nueva etapa de los cómics de Black Panther arrancará en agosto. Siguiendo el final de la carrera de Ta-Nehisi Coates en el título del Rey de Wakanda, Marvel Comics finalmente confirmó al equipo creativo que seguirá expandiendo a la historia y el mundo de T’Challa.

En el marco de un artículo de The New York Times, la editorial reveló que el nuevo cómic de Black Panther será escrito por John Ridley, el guionista de 12 Years a Slave que en el mundo de los cómics ha realizado varios títulos para DC incluyendo a Future State: The Next Batman y The American Way. Todo mientras Juann Cabal, un artista reconocido por su trabajo en el cómic de los Guardianes de la Galaxia, estará a cargo de los dibujos.

La participación de Cabal y Ridley en la nueva etapa de los cómics de Black Panther era algo que se venía rumoreando hace un tiempo, sin embargo, recién ahora llegó la confirmación definitiva junto a los primeros detalles sobre esta publicación.

En ese sentido, Ridley no solo expresó su entusiasmo por comandar a las historias del Rey de Wakanda sino que prometió que esta historia que arrancará cuando T’Challa reciba un mensaje urgente por parte de operativo de Wakanda será “un thriller híbrido de espionaje y superhéroes”, pero que “en esencia es una historia de amor”.

“Y no me refiero solo al amor romántico, aunque también hay algo de eso. Es el amor entre amigos”, precisó el escritor antes de añadir que también quiere abordar la contingencia. “Estamos saliendo de un verano en el que vimos a la gente negra luchando por sus derechos, poniéndose de pie, luchando en formas que no habíamos tenido que luchar en años. Y fue muy importante para mí, después del año que tuvimos en el que pudimos tener estas conversaciones con la gente negra, poder usar palabras como amor, cariño, esperanza, arrepentimiento y todas estas emociones realmente fundamentales que todos tienen”.

Esta nueva etapa de los cómics de Black Panther arrancará con un nuevo número #1 que contará con una portada de Alex Ross.

Black Panther #1 será publicado en agosto.