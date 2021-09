El nuevo contenido de Avatar: The Last Airbender tardará años en llegar según Bryan Konietzko

Parece que la espera por nuevo contenido de Avatar: The Last Airbender no terminará pronto y es que aunque desde ViacomCBS no han ocultado sus planes para la franquicia, recientemente el co-creador de la serie de Aang recalcó que aún falta un buen tiempo para que debuten las nuevas apuestas de esta franquicia.

Recientemente Bryan Konietzko participó de una conversación con la organización Rise Up Animation y cerró sus palabras contando que aún falta para que Avatar Studios presente sus primeros proyectos.

“Mike (Dante DiMartino) y yo, estamos construyendo un equipo increíble muy lentamente en Avatar Studios, un equipo pequeño, pero estamos avanzando”, dijo Konietzko. “Pasarán años antes de que salgan esas cosas, pero estoy muy emocionado de compartir todo eso con todos. Tenemos un montón de cosas interesantes en proceso”.

Avatar Studios se formó como una nueva división de Nickelodeon a comienzos de este año y, de acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, esta rama supervisada por DiMartino y Konietzko está trabajando en una nueva serie y una película de animación digital ambientadas en el universo de Avatar: The Last Airbender.

Pero por ahora se desconoce qué historias abordarán esos proyectos y ante las declaraciones de Konietzko todo apunta a que la incertidumbre no se resolverá pronto y en estos momentos los fanáticos de Aang, Katara, Sokka, Toph y compañía tendrán que contentarse con la serie live-action que está en desarrollo para Netfllix y no cuenta con la participación de los creadores del programa original.