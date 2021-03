El nuevo tráiler de The Falcon and The Winter Soldier presenta sus dosis de acción

Dejando en claro cómo al centro de toda su historia estará el desarrollo de la amistad de Sam Wilson y Bucky Barnes, en un estilo que rememora a las “buddy films” de antaño con todo y sus parejas disparejas, Disney+ presentó un nuevo avance promocional para su nueva serie: The Falcon and The Winter Soldier.

Recargada a la acción, y marcada por el vacío que significa el espacio que dejó el retiro de Steve Rogers como Capitán América, el nuevo tráiler no revela nada nuevo sobre la historia que no haya sido presentado en el pasado.

Pero al menos sí sirve como una buena antesala de su foco y tono. Es decir, esto será un MCU tradicional en contraste a la partida inicial de WandaVision. Y aquello tampoco podría haber sido distinto, considerando que estos personajes fueron parte de las últimas escenas de Avengers: Endgame y originalmente se suponía que esta sería la primera serie de Marvel Studios.

A continuación pueden ver el tráiler.

The Falcon and The Winter Soldier debutará el próximo viernes 19 de marzo en Disney+.