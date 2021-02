El nuevo tráiler de The Falcon And The Winter Soldier rompió un récord para los adelantos de series de streaming

El nuevo tráiler de The Falcon And The Winter Soldier estableció un nuevo récord para las promociones de series amparadas por servicios de streaming. De acuerdo a Deadline, entre el adelanto y el spot de la serie que fueron lanzados durante el domingo pasado en el marco del Super Bowl acumularon 125 millones de visitas en 24 horas.

Dichas cifras sacadas de fuentes analíticas de redes sociales no solo pondrían al nuevo acercamiento de The Falcon And The Winter Soldier como el tráiler más visto de una serie emitida por un servicio de streaming, sino que también situarían al avance de la próxima serie de Marvel Studios por sobre las visualizaciones que consiguieron el sopt de Black Widow en el Super Bowl 2020 (119 millones de visualizaciones en 24 horas) y el tráiler de WandaVision en los Emmy del año pasado (53 millones de visualizaciones en 24 horas).

Obviamente The Falcon And The Winter Soldier es una serie por lo que lo más pertinente es comparar a su tráiler con el desempeño de los avances de otros programas. No obstante, desde Deadline también sostienen que la promoción más reciente de la nueva serie de Marvel Studios incluso superó las visitas que consiguió el tráiler de Star Wars: The Rise of Skywalker lanzado en la Star Wars Celebration de 2019 (111 millones de visualizaciones en 24 horas) y el adelanto de Capitana Marvel tomando en cuenta solo el aspecto digital.

Por supuesto, estas cifras solo sirven para reflejar que existiría una gran expectativa en torno a la próxima serie de Marvel Studios, pero claramente los datos más importantes para Disney recién comenzarán a plasmarse con las visualizaciones del programa a partir de su estireno fijado para el 19 de marzo en Disney Plus.