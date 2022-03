El personaje de Chris Hemsworth será el villano principal de la película de Furiosa

Ya han pasado casi dos años desde que se reveló que Chris Hemsworth será parte de la nueva película de Mad Max enfocada en Furiosa. Pero aunque aún falta un buen tiempo para que esa producción dirigida por George Miller finalmente llegue a los cines, recientemente se confirmó qué rol tendrá Hemsworth en la trama de esta historia que será protagonizada por Anya Taylor-Joy.

En el contexto del libro Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road el productor y asistente de dirección, P. J. Voeten, abordó la participación de Hemsworth en la película de Furiosa e indicó que el actor australiano sería nada más ni nada menos que el villano principal de esa cinta.

“George vio a Chris (Hemsworth) inicialmente como una cortesía y luego se enamoró de la idea. Va a actuar totalmente contra el tipo, (será) el malo principal”, dijo Voeten (vía /Film). “Desafortunadamente, tenemos que encontrar a todos nuestros otros personajes que ya no están presentes: un nuevo Immortan, un nuevo Bullet Farmer y algunos otros”.

Generalmente Hemsworth realiza el papel de héroe en sus películas, así ha sido con todas sus apariciones como Thor en la franquicia de Marvel Studios y su trabajo en Extraction de Netflix, por lo que será interesante ver qué hará el actor en lo nuevo de George Miller.

La película de Furiosa planea estrenarse en mayo de 2024 y se espera que tenga una estructura diferente a Mad Max: Fury Road.